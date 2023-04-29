Пожар на нефтебазе в Севастополе не повлияет на снабжение города топливом – Развожаев

Фото: ТАСС/Карина Сапунова

Пожар на нефтебазе в Севастополе не окажет воздействие на ситуацию со снабжением города топливом. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции", – подчеркнул он.

По словам главы Севастополя, Роспотребнадзор приступил к замерам предельной допустимой концентрации веществ в микрорайоне Казачья Бухта.

Развожаев отметил, что сотрудники пожарных служб являются героями и действуют слаженно. Он добавил, что возгорание стало сложным и достигло 4 ранга.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя не планируют проводить эвакуацию жителей из района, где произошло возгорание нефтебазы. Также говорилось, что кинологическая служба прибыла на место ЧП для проверки территории на предмет взрывчатки.

О возгорании резервуара с топливом в севастопольском микрорайоне Казачья Бухта стало известно рано утром 29 апреля. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров.

Предварительно, возгорание произошло из-за атаки беспилотника. Власти Севастополя заверили, что пожар не угрожает гражданским объектам.

Новости часа: режим ЧС введен во всей Курганской области в связи с пожарами