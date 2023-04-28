МЧС может внести изменения в законодательство о земле после пожаров на Урале

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МЧС РФ планирует предложить изменения в законодательство, которое касается ответственности собственников земель за их противопожарное состояние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Сергея Воронова.

"Наша задача с учетом свердловской трагедии инициировать изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях о том, что собственник земли будет в законодательстве презюмироваться в потенциале ответственным лицом, если на его земельном участке совершают противоправные действия даже другие лица", – подчеркнул он.

До этого говорилось, что пожарным службам удалось ликвидировать открытое горение в поселке Сосьва Свердловской области. В пресс-службе управления СК по региону заявили, что по факту пожара было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь охватил 21 строение, после этого появились сообщения о возгораниях и в других поселках региона. Самый крупный пожар был зафиксирован в поселке Сосьва.

В результате произошедшего погибли два человека. Всего сгорели около 180 строений, 659 человек лишились жилья, среди них – 148 детей.

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