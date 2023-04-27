Открытое горение в поселке Сосьве ликвидировали спустя два дня

Фото: МЧС России

Пожарным службам удалось ликвидировать открытое горение в поселке Сосьва Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"В 16:45 по московскому времени открытое горение на пожаре в поселке Сосьва Свердловской области ликвидировано", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе управления СК по региону заявили, что по факту пожара было возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

"Следователем СК возбуждено еще одно уголовное дело по части 3, статьи 219 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек", – указано в сообщении.

25 апреля в свердловском главке МЧС сообщили о пожаре в поселке Таежном. Огонь распространился и охватил 21 строение, после этого появились сообщения о возгораниях и в других поселках региона. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва.

В результате произошедшего погибли два человека. Всего сгорели около 180 строений, 659 человек лишились жилья, среди них – 148 детей.

Ранее сообщалось, что сотрудникам регионального СК удалось задержать двух подозреваемых в ходе расследования обстоятельств пожаров в поселке Сосьва.

Подозреваемыми стали двое местных жителей, один из которых является начальником пилораммы, а второй отвечал за пожарную безопасность Сосьвинского ГО.



Число погибших в результате пожара в поселке Сосьва возросло до двух