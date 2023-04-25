Более 20 домов загорелись в одном из поселков Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС СВЕРДЛОВСК"

В поселке Таежном Свердловской области пожар охватил 21 дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание 21 дома, из них 16 – жилых", – говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели эвакуировали из населенного пункта 27 человек, из которых трое – дети. Всех их доставили в пункт временного размещения.

В тушении возгорания задействованы больше 30 человек и 10 единиц техники. Также на место ЧП направлен пожарный вертолет Ми-8.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении МВД РФ по Свердловской области, по факту происшествия проводится проверка. Людям, оставшимся без жилья, сейчас оказывают помощь.

"Отрабатывается несколько версий ЧП. По одной из них, огонь мог подобраться к поселку из-за вспыхнувшей сухой травы, по другой – пламя пришло из леса", – сказали в ведомстве, отметив, что точная причина возгорания пока устанавливается.

Ранее крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии в городе Лесозаводске Приморского края. Огонь начал распространяться днем по местному времени. Сначала площадь возгорания составляла 1,5 тысячи "квадратов", однако за несколько часов разрослась до 12 тысяч. Тем не менее пожар удалось локализовать.

