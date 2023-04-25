Пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Приморье локализован

Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия в Лесозаводске Приморского края локализован, сообщает РИА Новости.

Спасателям удалось остановить распространение огня на площади 12 тысяч квадратных метров.

Пламя от пожара на предприятии перекинулось на нежилое строение, однако пожарные оперативно потушили огонь.

Ранее сообщалось, что в городе Лесозаводске Приморского края вспыхнул крупный пожар. Сообщения о пожаре поступили в часть около 07:00 по московскому времени.

Спасатели организовали наращивание сил и средств, к тушению привлечены два пожарных поезда. Из здания эвакуировали 20 человек. К ликвидации огня привлекли 16 человек и шесть единиц техники.