МЧС будет вычислять нарушителей противопожарного режима с помощью беспилотников

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Сотрудники МЧС начнут искать нарушителей противопожарного режима с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Рината Еникеева.

Речь идет в том числе о зарастании участков сухой травой. Еникеев отметил, что ведомство будет применять БПЛА, в частности квадрокоптеры.

"При наличии признаков правонарушения, в том числе связанных с зарастанием сухой травянистой растительностью участков собственников земель, мы будем вручать соответствующие предостережения", – поделился он.

В случае если нарушитель проигнорирует предупреждение, к вопросу будут привлечены органы прокурорского надзора. Уточняется, что мероприятия с дронами начнутся с майских праздников.

Ранее в комитете лесного хозяйства Московской области заявили, что 90% всех пожаров происходят по вине людей. Огонь в лесах появляется после непотушенных или плохо затушенных костров, брошенных окурков, зажженных спичек, из-за выжиганий сухой травы.

В случае пожара необходимо быстро позвонить на горячую линию лесной охраны по номеру 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.