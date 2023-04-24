Пожар произошел в школе-интернате в Йошкар-Оле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возгорание произошло в школе-интернате в Йошкар-Оле, всех детей эвакуировали из здания. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС по Марий Эл.

"В 13:31 поступило сообщение о пожаре в здании Семеновской школы-интерната. Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место происшествия. Дальнейшая информация уточняется. Дети эвакуированы", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Из здания эвакуировали 76 человек – 38 несовершеннолетних и столько же взрослых.

Между тем в местной прокуратуре рассказали, что на территорию инцидента выехал исполняющий обязанности прокурора Йошкар-Олы Юрий Фадеев. Уточняется, что в школе обучаются дети с нарушениями слуха.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске на мебельной фабрике вспыхнул пожар. Кровля двухэтажного здания воспламенилась на площади 1 050 квадратных метров. Возгорание удалось локализовать в 16:45 по московскому времени.