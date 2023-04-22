В Калининградской области уже четверо суток не могут потушить мусорный полигон. Огонь перекинулся на отходы с прилегающих полей в поселке Ельняки. В общей сложности сейчас полыхает не менее двух тысяч квадратных метров. Областная прокуратура начала проверку. Региональное управление Росприроднадзора, в свою очередь, тоже занялось расследованием, поскольку в действиях владельца полигона усмотрели нарушение требований к охране окружающей среды.

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