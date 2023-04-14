06:29Происшествия
Два человека погибли в пожаре на северо-западе Москвы
Фото: depositphotos/My_inspiration
Два человека погибли в пожаре, который произошел в жилом доме по адресу: улица 2-я Квесисская, д. 22. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
Возгорание произошло в одной из квартир на девятом этаже дома. Загорелись мебель и холодильник. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
Ранее сообщалось, что в Щербинке загорелось поле, которое расположено около экспериментальной кольцевой железной дороги.
До этого крупный пожар произошел в здании фермерского рынка на Новокуркинском шоссе в Химках. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание на площади в 300 квадратных метров.
В скором времени открытое горение в здании ликвидировали, а спустя еще несколько часов пожарным удалось полностью потушить огонь. В результате ЧП никто не пострадал.
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