Открытое горение в здании фермерского рынка в Химках ликвидировали

Фото: 50.mchs.gov.ru

Пожарные ликвидировали открытое горение в здании фермерского рынка на Новокуркинском шоссе в Химках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

"5:47 – ликвидация открытого горения", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в здании фермерского рынка в Химках произошло крупное возгорание. В скором времени пожар локализовали на площади 300 квадратных метров.

Официальной информации о возможных пострадавших пока не поступало.

Из-за пожара было полностью перекрыто движение по Новокуркинскому шоссе и Молодежному проезду в районе их пересечения.



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