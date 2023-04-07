07 апреля, 20:30Происшествия
Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В районе аварии образовался затор. К настоящему моменту движение на данном участке восстановлено.
К месту ДТП прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
До этого автомобильный затор фиксировался на Варшавском шоссе в Донском районе из-за возгорания на дороге строительного мусора. Строительные отходы выпали из кузова грузовика. Позже движение транспорта в районе происшествия восстановили.
Движение на Варшавском шоссе восстановили после возгорания строительного мусора
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!