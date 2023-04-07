Автомобиль загорелся в Лефортовском тоннеле

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автомобиль загорелся на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В районе аварии образовался затор. К настоящему моменту движение на данном участке восстановлено.

К месту ДТП прибыли оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого автомобильный затор фиксировался на Варшавском шоссе в Донском районе из-за возгорания на дороге строительного мусора. Строительные отходы выпали из кузова грузовика. Позже движение транспорта в районе происшествия восстановили.



Движение на Варшавском шоссе восстановили после возгорания строительного мусора

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