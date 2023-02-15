Автобус врезался в столб на Волоколамском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Покровское-Стрешнево М125"

В Москве на Волоколамском шоссе автобус № 233 врезался в мачту городского освещения. Пострадавшие отсутствуют, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Уточняется, что столкновение произошло около 12:00 в среду, 15 февраля, в районе дома 1, строения 2, по улице Водников.

"По предварительной информации, водитель автобуса следовал в парк без пассажиров, не справился с управлением и допустил столкновение с мачтой городского освещения. В результате ДТП пострадавших нет", – отмечается в сообщении.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося.

В воскресенье, 12 февраля, на внутренней стороне Садового кольца в районе дома № 17, строения 1, по Зубовскому бульвару загорелся автомобиль. Отмечалось, что движение транспорта на участке ограничили по двум из пяти полос.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте. За рулем одного из них находился подросток. Его Tesla врезалась в фонарный столб.

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