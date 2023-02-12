12 февраля, 20:16Происшествия
Автомобиль загорелся на Зубовском бульваре в Москве
"На внутренней стороне Садового кольца при движении в сторону улицы Пречистинки (Зубовский бульвар, дом 17, строение 1) произошло возгорание автомобиля", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы города. Движение на участке осуществляется по двум из пяти полос.
Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
До этого возгорание автомобиля произошло на 33-м километре внутренней стороны МКАД. Движение автотранспорта было ограничено по по крайней правой полосе. О пострадавших не сообщалось.
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