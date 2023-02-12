Автомобиль загорелся на Зубовском бульваре в Москве

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На внутренней стороне Садового кольца в районе первого строения дома № 17 по Зубовскому бульвару загорелся автомобиль. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внутренней стороне Садового кольца при движении в сторону улицы Пречистинки (Зубовский бульвар, дом 17, строение 1) произошло возгорание автомобиля", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Движение на участке осуществляется по двум из пяти полос.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

До этого возгорание автомобиля произошло на 33-м километре внутренней стороны МКАД. Движение автотранспорта было ограничено по по крайней правой полосе. О пострадавших не сообщалось.



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