Один человек погиб при столкновении трех легковых машин и грузовика на МКАД

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Один человек погиб при столкновении трех легковых автомобилей и грузовика на 2-м километре МКАД в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Произошло ДТП с участием легковых автомобилей марки Kia (такси) и Volvo, а также грузового автомобиля. В результате дорожной аварии погиб 33-летний водитель грузового автомобиля", – говорится в сообщении.

Авария произошла в среду вечером. По предварительным данным, ДТП случилось по вине 23-летнего водителя такси, уточнили в надзорном ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, также причиной ДТП могло стать несоблюдение рядности движения водителем грузового автомобиля.

Установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия контролирует прокуратура Восточного административного округа.

Ранее сообщалось, что на внутренней стороне 101-го километра МКАД легковая машина врезалась в грузовик и загорелась. Информация о пострадавших не поступала.



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