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17 января, 21:57

Происшествия

Легковая машина врезалась в грузовик и загорелась на 101-м км МКАД

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

На внутренней стороне 101-го километра МКАД столкнулись два автомобиля с последующим возгоранием одного из них, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время о пострадавших нет информации. На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства происшествия.

"Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – отметили в департаменте.

Ранее на пешеходном переходе в районе Бутырской улицы в Москве водитель иномарки сбил человека на велосипеде. Отмечалось, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия и привлечение виновника ДТП к ответственности.

В Дептрансе рассказали, что инцидент произошел в районе дома № 84. В момент аварии потерпевший пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу.

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