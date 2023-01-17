17 января, 21:57Происшествия
Легковая машина врезалась в грузовик и загорелась на 101-м км МКАД
В настоящее время о пострадавших нет информации. На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства происшествия.
"Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – отметили в департаменте.
Ранее на пешеходном переходе в районе Бутырской улицы в Москве водитель иномарки сбил человека на велосипеде. Отмечалось, что прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия и привлечение виновника ДТП к ответственности.
В Дептрансе рассказали, что инцидент произошел в районе дома № 84. В момент аварии потерпевший пересекал проезжую часть на велосипеде по пешеходному переходу.
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