Один человек погиб в ДТП с участием шести автомобилей под Ростовом

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись шесть автомобилей. В результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону в своем телеграм-канале.

Столкновение произошло на 1 056-м километре автодороги М-4 "Дон" в 17:50. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу водителя грузового автомобиля с полуприцепом.

В результате аварии водитель легкового автомобиля Hyundai скончался.

Движение на данном участке трассы перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники ГИБДД осуществляют отвод транспорта через город Аксай.

Ранее стало известно, что ребенок погиб в ДТП на трассе Челябинск – Новосибирск, еще четверых человек доставили в медучреждение. Машина марки "Тойота" выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем "Чери" под управлением мужчины 1993 года рождения. В аварии погибла девочка 2021 года рождения.

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