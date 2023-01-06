20:41Происшествия
Автобус сбил пешехода в центре Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Автобус сбил пешехода в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
ДТП произошло на проспекте Мира. В настоящее время пострадавший госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Накануне стало известно, что на Севастопольском проспекте в сторону центра произошло ДТП с участием трех автомобилей. Впоследствии стало известно, что одна из машин ехала по встречной полосе. В результате аварии травмы получили восемь человек.
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