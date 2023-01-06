Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус сбил пешехода в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП произошло на проспекте Мира. В настоящее время пострадавший госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Накануне стало известно, что на Севастопольском проспекте в сторону центра произошло ДТП с участием трех автомобилей. Впоследствии стало известно, что одна из машин ехала по встречной полосе. В результате аварии травмы получили восемь человек.

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