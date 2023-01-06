Количество пострадавших в ДТП на юге Москвы выросло до восьми

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В ДТП с тремя автомобилями на Севастопольском проспекте пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУВД по столице сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла вечером 5 января. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, виновник ДТП – водитель автомобиля Porsche, который выехал на встречную полосу", – говорится в сообщении.

Из-за аварии движение на Севастопольском проспекте в сторону центра было перекрыто. Как уточнили в пресс-службе Дептранса Москвы, сейчас движение восстановлено.

Ранее сообщалось, что два автомобиля столкнулись на северо-востоке Москвы. Авария произошла на пересечении проезда Серебрякова и Сельскохозяйственной улицы. Обе машины получили сильные повреждения.

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