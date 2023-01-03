Двое детей пострадали при наезде Infiniti на остановку во Владимире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Infiniti въехал в остановку общественного транспорта во Владимире и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Уточняется, что инцидент произошел в районе улицы Гастелло в понедельник вечером. В результате двое детей получили травмы.

"Травмы получили мальчик 2014 года рождения и девочка 2018 года рождения Пострадавшим оказана медицинская помощь, <...> они направлены на амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение водителя иномарки. По факту ДТП начата проверка.

Ранее сообщалось, что водитель Mercedes насмерть сбил женщину на остановке на западе Москвы. От полученных травм она скончалась на месте.

До этого водитель каршерингового автомобиля врезался в остановку общественного транспорта в Новосибирске. Авария произошла на Ипподромской улице. В результате ДТП погибла женщина, еще три человека получили травмы.

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