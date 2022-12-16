Москвича, сбившего насмерть человека на остановке, отправили под домашний арест

Фото: телеграм-канал ''ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ''

Суд отправил мужчину, насмерть сбившего пешехода в 3-м Павелецком проезде, под домашний арест на два месяца. Об этом столичная прокуратура сообщила в своем телеграм-канале.

"С учетом позиции прокуратуры Южного административного округа суд избрал в отношении 35-летнего мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 15 февраля 2023 года", – говорится в публикации ведомства.

Прокуратура контролирует ход расследования данного происшествия.

ДТП произошло вечером 15 декабря. Водитель BMW не справился с управлением, из-за чего выехал на площадку остановки общественного транспорта и наехал на пешеходов. После этого машина врезалась в припаркованный автомобиль Citroen.

В результате погиб один человек, а также пострадали мужчина и женщина. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Позднее стало известно, что столичные полицейские задержали водителя автомобиля BMW. Мужчина не признал вину и отверг предъявленное обвинение. По его словам, он не нарушал правил дорожного движения и применил экстренное торможение, как только увидел пешехода, однако его машину занесло на снегу.



"Московский патруль": смертельное ДТП произошло на 3-м Павелецком проезде в Москве

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