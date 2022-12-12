На Большой Косинской легковушка сбила пешехода

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Водитель автомобиля сбил пешехода на переходе в районе дома 16 на Большой Косинской улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города", – уточнили в пресс-службе.

Специалисты выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, уточняется информация о пострадавших. В районе аварии движение транспорта затруднено.

Ранее сообщалось, что на Хабаровской улице водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе мужчину с ребенком. В результате аварии ребенок 2007 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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