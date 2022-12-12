Один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Туристический автобус съехал в кювет в районе города Свиленград на юге Болгарии. Об этом сообщил журналистам представитель местной прокуратуры, передает ТАСС.

Уточняется, что в результате ДТП погибла женщина. Еще 19 человек получили травмы. Всего в автобусе находилось 40 туристов, которые возвращались из Греции.

По информации МВД, авария случилась в воскресенье вечером на повороте трассы. По предварительным данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стала скользкая из-за ливней дорога.

Отмечается, что все пассажиры автобуса были гражданами Болгарии. На место ДТП было направлено шесть машин скорой помощи, пять пожарных автомобилей и семь нарядов полиции.

Ранее сообщалось, что туристический автобус врезался в опору кольцевой дороги в Мехико. В результате аварии один человек погиб и 55 пострадали.

До этого семь человек стали жертвами ДТП в турецкой провинции Агры, где столкнулись пассажирский автобус и два грузовика.

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