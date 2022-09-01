Семь человек погибли в ДТП со свадебным микроавтобусом в Турции – СМИ

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Семь человек погибли и десять пострадали в результате ДТП в турецком городе Сивас. Об этом сообщает CNN Turk.

По информации телеканала, на шоссе Сивас – Малатья столкнулись грузовик и свадебный микроавтобус. Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Кангала и Сиваса.

"В результате аварии передние части обеих машин превратились в груду железа. <...> Прибывшие на место спасатели после долгих усилий вытащили застрявших в микроавтобусе людей", – говорится в сообщении.

Из-за аварии перекрыт участок шоссе. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и 45 пострадали в результате аварии с участием туристического автобуса на западе Турции. Авария произошла в провинции Бурса на трассе Инегель – Доманич, автобус по неустановленным причинам вылетел с дороги.

До этого 25 человек пострадали при столкновении междугороднего автобуса с грузовиком на трассе D-650 в турецкой Сакарье.