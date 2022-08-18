Семья из 8 человек погибла в ДТП с грузовиком в Перу – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Восемь человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в департаменте Куско в Перу. Об этом со ссылкой на прокурора Веронику Бельидо сообщает радио RPP.

"Погибло восемь человек. Все они из автомобиля красного цвета. Точные причины аварии будут установлены техническими экспертами по организации дорожного движения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что среди жертв, которые являлись членами одной семьи, было трое детей. По версии сотрудников полиции, автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком.

Ранее сообщалось, что 17 человек погибли и 7 получили ранения в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Египта. Авария произошла в провинции Сохаг.

До этого не менее 11 человек погибли при падении автобуса с обрыва в перуанском департаменте Анкаш. Транспортное средство следовало из города Тайябамба в столицу страны Лиму. Автобус упал с высоты порядка 100 метров.