Автобус с туристами перевернулся на юге Турции, есть пострадавшие – СМИ

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Автобус с туристами перевернулся на юге Турции. В результате ДТП есть пострадавшие, сообщает NTV.

Отмечается, что авария произошла 14 июля в провинции Денизли. В результате инцидента пострадал 41 человек, из них 39 – иностранцы. Уточняется, что среди пострадавших есть граждане Германии, Великобритании и Мексики. Троих доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, колесо транспортного средства лопнуло на полном ходу, водитель не справился с управлением, выехал за ограждение, и автобус перевернулся.

Ранее стало известно, что автобус с 29 российскими туристами врезался в бетономешалку и перевернулся в Турции. Путешественники из Москвы, Петербурга, Тюмени и Новосибирска ехали вечером 30 июня из Мармариса.

Спасателей вызвали очевидцы, они же помогли людям выбраться из автобуса. Все отделались ушибами, царапинами и испугом.

