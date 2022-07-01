Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Автобус с 29 российскими туристами врезался в бетономешалку и перевернулся в Турции. Путешественники из Москвы, Петербурга, Тюмени и Новосибирска ехали вечером 30 июня из Мармариса.

Спасателей вызвали очевидцы, они же помогли людям выбраться из автобуса. Все отделались ушибами, царапинами и испугом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

