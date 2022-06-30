"Московский патруль": в Рузе задержали девушку, укравшую товар из продуктового магазина

В подмосковной Рузе задержали 20-летнюю девушку, которая украла товар из продуктового магазина и заодно укусила продавца. Камеры наблюдения в магазине зафиксировали все этапы инцидента, который лег в основу уголовного дела.

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