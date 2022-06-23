"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ЦОДД.

Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: ДТП с участием легкового автомобиля и такси, пробитое колесо машины, а также грузовик, который повредил легковушку на повороте.