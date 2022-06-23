Пожар на территории склада в Электроуглях локализован

Фото: ГУ МЧС России поМосковской области

Пожар на территории склада в подмосковных Электроуглях локализован на площади 1 600 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в доме 116 на Центральной улице. Пожар вспыхнул в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями. Информация о возгорании поступила оперативным службам в 06:58.

К тушению пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники.

Как стало известно ранее, в результате возгорания обрушилась крыша здания. По предварительным данным, погибших и пострадавших при пожаре нет. Рядом с горящим зданием вплотную находятся еще два объекта. Их общая площадь составляет четыре тысячи квадратных метров.

