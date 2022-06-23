Цех с лакокрасочными изделиями горит в подмосковных Электроуглях

Фото: vk.com/elu.online/Dmitry Matveev

Пожар вспыхнул в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями в подмосковных Электроуглях, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло на Центральной улице, доме 110. Наблюдается дым со второго этажа. Всего в здании их три.

Общая площадь объекта составляет 1,6 тысячи квадратных метров. Пожарные выехали на место происшествия. Объявлен второй ранг сложности.

Накануне сообщалось о задымлении, произошедшем в магазине "Рив Гош" в торговом центре "Афимолл". Позднее в МЧС уточнили, что в вытяжке одного из кафе в ТЦ вспыхнул жир. Огонь перешел по вытяжке в магазин парфюмерии.

До прибытия пожарных здание самостоятельно покинули семь тысяч человек. Сообщений о пострадавших не поступало.

