Площадь пожара в цехе в Электроуглях увеличилась до 2,4 тыс "квадратов"

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Площадь пожара в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями в подмосковных Электроуглях увеличилась до 2,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Пожар в складском трехэтажном кирпичном здании произошел по адресу город Электроугли, улица Центральная, дом 116. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России – 16 человек и 5 единиц техники.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что крыша здания в результате пожара обрушилась. Собеседник агентства уточнил, что в здании находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью – всего 10.

Рядом с горящим зданием вплотную находятся еще два объекта. Их общая площадь составляет четыре тысячи квадратных метров.

Информация о пожаре в цехе с растворителем и лакокрасочными изделиями в подмосковных Электроуглях поступила в 06:58. Был объявлен второй ранг сложности.

