В Союзе турагентств посоветовали не возвращать tax free за импортные товары

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов посоветовал отдыхающим, которые завершают свой отпуск, не возвращать tax free за импортные товары.

Ранее страны Евросоюза в рамках санкционного пакета ввели запрет на ввоз на территорию России предметов роскоши.

"Если вы купили сумку, не пытайтесь возвращать tax free. Везти эту сумку обратно как свою собственную. Если есть возможность купить сумку за 500 евро, то получить tax free от 5 до 8% – это не такие уж и большие деньги", – сказал он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Голов предупредил, что эти вещи могут просто забрать на таможне.

Еще в апреле в бутиках люксовых вещей в Риме заявили, что не отказывают россиянам в покупках. Однако они уточняют, что рассчитывать на tax free в данном случае бессмысленно. Российские паспорта сразу блокируют в системе.

В начале лета российские аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах. Это позволит воздушным гаваням получить дополнительную прибыль, а пассажирам покупать ставшие дефицитными импортные товары без таможенных пошлин.