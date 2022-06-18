В магазинах РФ восстанавливается ассортимент импортной техники

На фоне запуска параллельного импорта в российских магазинах восстанавливается ассортимент импортной техники. На полках можно найти товары брендов Sony, Bosch, Electrolux, Samsung и других.

Некоторые россияне тем не менее сталкиваются со сложностями в активации и с поддержкой продуктов, например, смартфонов. При этом товары не дешевеют. Подробнее о ситуации на рынке потребительской электроники – в сюжете телеканала Москва 24.

