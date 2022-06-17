Путин призвал представителей крупного бизнеса связывать их будущее с Россией

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Владимир Путин призвал представителей крупного бизнеса связывать их будущее и их детей с Россией. Об этом президент РФ заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.

По его словам, РФ обладает гигантским потенциалом, поэтому он попросил бизнес инвестировать в развитие своей страны цитатой: "Дома надежнее, а задач, требующих приложения сил, непочатый край".

"Я знаю настроения многих наших руководителей компаний, собственников. От вас слышал много раз, что бизнес – это гораздо больше, чем извлечение прибыли. Так оно и есть. А изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом – чрезвычайно важная вещь для самореализации. Служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом весь смысл жизни, весь смысл работы заключается", – сказал президент.

По оценке Путина, те представители бизнеса, кто не захотел услышать этот посыл, потеряли на западе сотни миллионов.

Ранее Путин поручил навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса в РФ. По его словам, после введения моратория количество плановых проверок организаций снизилось в шесть раз. Это говорит в том числе о зрелости российского бизнеса.

На сегодняшний день, как утверждает президент, нет необходимости проверять всех подряд – должен работать риск-ориентированный подход.

