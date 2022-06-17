17:01
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Об этом президент сообщил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
По его словам, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах.
Президент подчеркнул, что это необходимо, чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции.
Глава государства отметил, что промышленная ипотека должна заработать уже в ближайшее время. Он поручил правительству РФ не затягивать и отработать все детали программы с банковским сектором.
6 июня председатель кабмина РФ Михаил Мишустин поручил министерству промышленности и торговли, министерству финансов и министерству экономического развития до 9 июня проработать вопрос о запуске промышленной ипотеки под 5%.
Ожидается, что компании получат возможность брать льготные кредиты на приобретение жилья напрямую у промышленного застройщика.
До этого кабмин объявил о запуске в пробном режиме программы льготной ипотеки на самостоятельное возведение частных жилых домов. Отмечалось, что максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%.
При этом размер займа не должен быть больше 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных субъектов.
Мишустин поручил проработать вопрос запуска в РФ промышленной ипотеки под 5%
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