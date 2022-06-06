Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Председатель кабмина РФ Михаил Мишустин поручил министерству промышленности и торговли, министерству финансов и министерству экономического развития до 9 июня проработать вопрос о запуске промышленной ипотеки под 5%, сообщает телеграм-канал правительства России.
Ожидается, что компании получат возможность брать льготные кредиты по ставке до 5% годовых на приобретение жилья напрямую у промышленного застройщика.
Ранее кабмин объявил о запуске в пробном режиме программы льготной ипотеки на самостоятельное возведение частных жилых домов. Отмечалось, что максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%.
При этом размер займа не должен быть больше 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных субъектов.
Также до этого сообщалось, что правительство, возможно, обсудит возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Для этого, вероятно, необходимо будет пересмотреть правовой статус такой недвижимости.
Мишустин поручил проработать вопрос запуска в РФ промышленной ипотеки под 5%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: