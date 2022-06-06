Мишустин поручил проработать вопрос запуска в РФ промышленной ипотеки под 5%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель кабмина РФ Михаил Мишустин поручил министерству промышленности и торговли, министерству финансов и министерству экономического развития до 9 июня проработать вопрос о запуске промышленной ипотеки под 5%, сообщает телеграм-канал правительства России.

Ожидается, что компании получат возможность брать льготные кредиты по ставке до 5% годовых на приобретение жилья напрямую у промышленного застройщика.

Ранее кабмин объявил о запуске в пробном режиме программы льготной ипотеки на самостоятельное возведение частных жилых домов. Отмечалось, что максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%.

При этом размер займа не должен быть больше 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных субъектов.

Также до этого сообщалось, что правительство, возможно, обсудит возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Для этого, вероятно, необходимо будет пересмотреть правовой статус такой недвижимости.

