Расширение программы льготной ипотеки на ИЖС не потребует дополнительных расходов – Минфин

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Расширение программы льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) не потребует дополнительного финансирования за счет средств федерального бюджета, заявили в министерстве финансов России.
"Расширение программы не повлечет дополнительных расходов федерального бюджета", – сообщается в телеграм-канале ведомства.
1 июня правительство РФ объявило о запуске в пилотном режиме программы льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных жилых домов. Максимальная ипотечная ставка по данной программе составит 9%. При этом размер займа не должен превышать 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов рублей – для остальных регионов.
В 2022 году в рамках программы планируется выдать порядка 8 тысяч кредитов. Ожидается, что это позволит многим россиянам улучшить свои жилищные условия.
Россияне стали реже оформлять кредиты и брать ипотеку
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