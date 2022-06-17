Путин поручил навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса в РФ

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В России необходимо навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса, за исключением случаев, когда деятельность компаний связана с рисками причинения вреда. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес. <...> После введения мораториев количество нарушений со стороны предпринимателей не выросло, а снизилось. <...> Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед – навсегда, на постоянной основе отказаться от большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда", – сказал президент.

По его словам, после введения моратория число плановых проверок компаний снизилось в шесть раз. Это подтверждает зрелость российского бизнеса. Сегодня, утверждает президент, нет необходимости проверять всех подряд – должен работать риск-ориентированный подход. В связи с этим он попросил правительство в ближайшие месяцы определить основные критерии соответствующей реформы.

Властям страны важно проработать вопрос декриминализации ряда экономических составов, в том числе связанных с работой без лицензии или аккредитации. Последнее, считает президент, достаточно сложный вопрос из-за отзыва лицензий западными партнерами, однако в таких случаях госорганы РФ не должны подводить под статью ни в чем не повинный российский бизнес.

"Те, кто работает в бизнесе малом, тоже прекрасно это понимают. Лицензия закончилась, партнеры западные не продлевают... Что им делать? Сворачивать бизнес, что ли? <...> Надо, конечно, под контролем все держать государственным, но не мешать им работать", – пояснил глава государства.

Подытоживая сказанное, Путин обратился к правительству с просьбой до 1 октября вместе с Верховным судом РФ подготовить поправки о пересмотре основания для заключения под стражу бизнесменов.

Ранее в ходе ПМЭФ генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в настоящее время российские власти прорабатывают возможность предоставления предпринимателям рассрочки на оплату штрафов за нарушения, если они не причинили вреда здоровью или жизни.

