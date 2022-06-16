Глава ВТБ предложил ограничить работу иностранных банков в России

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В России следует ограничить работу иностранных банков в ответ на притеснение российских финансовых организаций. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"Я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, <...> потому что по отношению к нам поступают несправедливо, в том числе по отношению к нашему германскому банку", – цитирует Костина ТАСС.

В то же время, комментируя слухи о возможной покупке ВТБ розничного бизнеса Ситибанка в РФ, топ-менеджер отметил, что его банк, будучи под санкциями, не планирует приобретать другие кредитные организации, чтобы не подвергать их рискам.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. В частности, ЕС отключил от системы SWIFT семь российских банков, в числе которых ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

