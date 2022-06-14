Глава ВТБ заявил, что глобализация в прежнем виде закончилась

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Глава ВТБ Андрей Костин, говоря о переменах во всех ключевых сферах жизни, заявил, что глобализация в прежнем виде закончилась.
Как написал Костин в своей колонке для РБК, мир, вероятно, будет снова жестко поделен на "своих" и "чужих", это "холодная война 2.0".
По его словам, интеграция РФ в глобальный рынок и политические структуры на условиях "вторичности" не могла быть устойчивой, потому что не предусматривала не только учета национальных интересов РФ в ключевых сферах, но даже равноправного и взаимоуважительного диалога.
Ранее сообщалось, что ситуация в экономике европейских стран будет критичной в ближайшие несколько месяцев.
Существует большой риск рецессии в еврозоне, Европейскому центральному банку следует перестать осуществлять денежно-кредитную поддержку экономики еврозоны и повысить процентные ставки. Кроме того, необходимо принять меры по недопуску усиления инфляции.
Кроме того, существует вероятность увеличения спроса в связи с отменой связанных с коронавирусом ограничений, однако рост будет сдерживаться из-за давления повседневных расходов на доходы потребителей, спровоцированных подорожанием энергоносителей.
Также в пятницу, 10 июня, Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 9,5% годовых с прежних 11%.
Эксперты считают, что рекордная инфляция в Европе и США может растянуться на годы
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