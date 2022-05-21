С двузначной инфляцией столкнулась треть стран-членов ЕС – СМИ

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Треть государств-членов Евросоюза столкнулась с сильным ростом инфляции, сильнее всего это коснулось стран Балтии и Восточной Европы. Об этом сообщила газета Financial Times.

Наибольшим приростом потребительских цен отметились такие страны, как Эстония (19%), Литва (16,8%) и Болгария (14,4%). По данным авторов публикации, далее следуют следуют Чехия (14,2%), Румыния (13,8%), Латвия (13%), а также Польша (12,4%).

Как объяснили опрошенные изданием эксперты, на рост цен и падение доходов в регионе влияет ряд факторов, в том числе резкое возрастание стоимости энергоносителей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала резолюцию сейма Литвы о причастности России к террористической деятельности. Захарова отметила, что решение сейма Литвы не имеет отношения к желанию урегулировать сложную ситуацию на Украине. Относиться к этому следует как к элементу пропаганды, считает Захарова. Накануне сейм Литвы назвал Россию государством, поддерживающим терроризм. За данную резолюцию проголосовали все 128 членов парламента страны.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что в ближайшие дни станет известен окончательный список компаний, перешедших на оплату газа в рублях. Он добавил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.

