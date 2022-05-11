В МИД назвали экстремистским решение сейма Литвы о признании РФ страной-террористом

Фото: ТАСС/AP/Mstyslav Chernov
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала резолюцию сейма Литвы о причастности России к террористической деятельности. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
"В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать", – заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что многие годы страны НАТО осуществляли незаконные и агрессивные действия, которые в том числе приводили к человеческим жертвам.
Официальный представитель МИД РФ добавила, что решение сейма Литвы не имеет отношения к желанию урегулировать сложную ситуацию на Украине. Относиться к этому следует как к элементу пропаганды, считает Захарова.
Накануне сейм Литвы назвал Россию государством, поддерживающим терроризм. За данную резолюцию проголосовали все 128 членов парламента страны.
В апреле Россия закрыла консульство Литвы в Санкт-Петербурге, наравне с представительствами Эстонии и Латвии. Кроме того, была прекращена работа консульства Латвии в Пскове.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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