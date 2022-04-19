Глава Калининградской области оценили возможность закрытия границы с Литвой

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Литва не может в одностороннем порядке закрыть границу с Калининградской областью. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава региона Антон Алиханов.
Он пояснил, что Вильнюс выносил предложение о закрытии границ на уровне Евросоюза. Оно нашло отражение в пятом пакете санкций ЕС в виде запрета на транзит российских автоперевозчиков через территорию Евросоюза. Однако для калининградского транспорта сделано исключение.
"То есть такой казус Белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит. Я считаю, сделали достаточно разумно, в этом смысле они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно", – заключил Алиханов.
Ранее в правительстве Калининградской области заявили о невозможности воздушной блокады региона. Сообщалось, что жители региона смогут летать через нейтральные воды и Ленинградскую область.
В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко выразил надежду, что здравомыслие в Европе не позволит Евросоюзу пуститься в опасную игру вокруг ситуации с возможной блокадой Калининградской области Польшей и Прибалтикой.
В правительстве Калининградской области заявили о невозможности воздушной блокады региона
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