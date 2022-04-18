В Литве задержали почти тысячу вагонов, следовавших в Калининград – СМИ

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В Литве из-за санкций задержали свыше тысячи вагонов, следовавших в Калининград. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо Союза операторов железнодорожного транспорта, адресованное министерству транспорта РФ.

"По требованию литовских властей проводятся продолжительные проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку на предмет соблюдения антироссийских санкций", – говорится в обращении перевозчиков.

Уточняется, что такие проверки занимают в среднем от одной до двух недель, из-за чего доставка грузов серьезно задерживается. При этом пока вагоны простаивают, их портят вандалы, что при дальнейшем отправлении нигде не фиксируется. Операторы перевозок в связи с этим хотят получить от властей РФ гарантии возмещения потерь вагонов при транзите.

В СОЖТ также отметили, что аналогичная ситуация складывается при транзите цистерн с нефтяными грузами через территорию Финляндии.

8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Он в том числе предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года. Также российским судам запрещено заходить в порты стран – членов ЕС, а автотранспортным компания – осуществлять перевозки по всей территории союза.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

