Италия закроет порты для судов РФ с 17 апреля

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Власти Италии закроют порты для российских судов с 17 апреля. Об этом сообщает агентство ANSA.

Запрет коснется и тех судов, что сменили флаг после 24 февраля. При этом те, кто сейчас находится в портал Италии, должны будут покинуть страну после завершения своей коммерческой деятельности.

Данную меру итальянские власти применили в рамках санкций Евросоюза.

Ранее Евросоюз опубликовал пятый пакет экономических и индивидуальных санкций в отношении России, новые ограничения вступили в силу. Под санкции подпали военно-промышленные, машиностроительные, судостроительные и транспортные компании, в числе которых концерн "Калашников", АО "Государственная транспортная лизинговая компания", "Русские машины", "Объединенная двигателестроительная корпорация" и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

