Евросоюз запретил экспорт магистральных тягачей в Россию

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Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию грузовиков и спецтехники, сообщает "Газета.ру".

Речь в том числе идет о седельных тягачах, среднетоннажных грузовиках, бетономешалках, бульдозерах, тракторах, коммунальных машинах для уборки улиц и самосвалах.

Запрет начнет действовать с 10 июля 2022 года на контракты, заключенные до 9 апреля. Тот же документ запрещает экспорт в Россию пожарной техники и технологий.

В 2022 году российский парк грузовиков составляет почти 2,7 миллиона единиц. Более 27% из них – КамАЗы. Грузовых машин крупных европейских производителей – Volvo, MAN, Scania, Mercedes-Benz – в России эксплуатировалось более 388,2 тысячи единиц. Это около 15% от общего парка. Еще 83,5 тысячи машин – японские Isuzu.

Эксперты отмечают, что продажи новой грузовой техники росли до последнего времени: по итогам I квартала 2022 года в России реализовали 8,1 тысячи грузовиков, что на 12% больше, чем за три месяца 2021 года.

Ранее Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России. ЕС запретил российским судам заходить в порты стран, являющихся членами ЕС. Согласовал ЕС и эмбарго на поставки российского угля, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Предусмотрены ограничения и для автотранспортных компаний России и Белоруссии. В частности, ЕС запретил данным компаниям осуществлять перевозки по всей своей территории. Также меры включают полный запрет на транзакции четырех ключевых банков. Названия организаций пока не опубликованы.

Кроме того, Евросоюз запретил ввоз российских квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, высокотехнологичной электроники, программного обеспечения, чувствительных машин и транспортного оборудования. Импортировать в РФ при этом нельзя древесину, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь. Подчеркивается, что согласованные запреты на экспорт и импорт составляют 10 и 5,5 миллиарда евро соответственно.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.