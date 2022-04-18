В России призвали не закрывать въезд для фур из Европы – СМИ

Фото: ТАСС/Mindaugas Kulbis/AP
Восемь ассоциаций производителей продуктов питания призвали не запрещать ввоз в страну пищевых ингредиентов фурами из Европы. Письмо с соответствующей просьбой они направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает издание "Коммерсант".
Уточняется, что обращение подписали главы Союза производителей пищевых ингредиентов, Ассоциации производителей пива, "Союзмолока", Руспродсоюза, "Союзнапитков".
В материале говорится, что в пятый пакет санкций ЕС не входит сырье для производства продуктов и медикаменты. Однако производители обеспокоены, что Россия и Белоруссия введут ответные меры на ограничения, запрещающие въезд грузового транспорта на территорию Евросоюза.
Авторы документа подчеркивают, что ситуация осложнилась из-за отказа европейских перевозчиков доставлять грузы в РФ. Также они опасаются конфискации грузовиков при введении российских контрсанкций.
Ранее в Минпромторге сообщили, что некоторые международные перевозчики, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции.
Временные трудности для транспортировки грузов, указали в ведомстве, также создает запрет ЕС на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории РФ.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Фуры РФ и Белоруссии скопились на выезде из Евросоюза
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