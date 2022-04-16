Фуры РФ и Белоруссии скопились на выезде из Евросоюза

Большое количество грузовиков с российскими и белорусскими номерами скопилось на выезде из Евросоюза. Фуры застряли на польской границе, хотя с 16 апреля им запрещено находиться в ЕС и проезжать транзитом.

Европейские таможенники строго проверяют машины. На проезд уходит до 10 дней. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

