В Совфеде осудили решение властей Молдавии о запрете георгиевских лент в стране

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Принятие парламентом Молдавии законопроекта о запрете георгиевских ленточек является проявлением гуманитарной агрессии Запада против стран бывшего СССР, заявила член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Об этом сообщает RT.
По словам сенатора, одной из задач политики западных стран является лишение государств постсоветского пространства реального суверенитета. Ковитиди уверена, что предательство исторических традиций, к которым относится решение властей Молдавии, является инструментом достижения этой цели.
"Они разрушают основы своей национальной идентичности", – подчеркнула политик.
14 апреля парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет на использование в стране георгиевских ленточек, а также символов V и Z. В юридической комиссии парламента необходимость данного запрета объяснили использованием указанных символов для пропаганды российской спецоперации на Украине.
В то же время использование георгиевских лент в некоторых случаях будет допускаться – например, когда они являются частью государственной награды.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Молдавии объявили вне закона георгиевскую ленточку
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