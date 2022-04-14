В Молдавии запретили георгиевские ленточки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парламент Молдавии в финальном чтении одобрил запрет на использование в стране георгиевских ленточек, а также символов V и Z. Об этом сообщает РИА Новости.

В юридической комиссии парламента необходимость данного запрета объяснили использованием указанных символов для пропаганды российской спецоперации на Украине. В то же время там отметили, что использование георгиевских лент в некоторых случаях допускается – когда они являются частью государственной награды.

Теперь изготовление или использование георгиевских ленточек, использование символов V и Z может обернуться штрафом или административными работами. Так, физическим лицам придется заплатить от 245 до 490 долларов, а юридическим – от 490 до 1 630 долларов. Наказание предусмотрено и для чиновников.

Комментируя данное решение, бывший президент страны Владимир Воронин сказал, что ему стыдно за то, что в Молдавии запрещают символ победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в Минобороны РФ объяснили значение символов Z и V на российской технике, принимающей участие в специальной военной операции на Украине. Так, латинская буква Z означает "За победу", а буква V – "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

